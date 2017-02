Mantelzorgcompliment voor Apeldoornse Megan en Marith

APELDOORN - Mantelzorgers Megan (11) en Marith (12) kregen uit handen van wethouder Paul Blokhuis een mantelzorgcompliment, in vorm van een cadeaubon. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van jonge mantelzorgers en hun familie in Sprengeloo.

De twee meiden zijn samen met de 17-jarige Tygo ambassadeur van een campagne van De Kap, Don Bosco, MEE Veluwe en Stimenz om jonge mantelzorgers aandacht te geven.

,,Als we al jullie uren zouden uitbetalen, was de gemeente gelijk failliet", grapte Blokhuis in zijn speech in de aula. De wethouder gaf Megan en Marith een zogenaamd mantelzorgcompliment. Volwassenen kunnen dat krijgen in de vorm van een geldbedrag, de jonge mantelzorgers krijgen een cadeaubon.

Megan Zijp (11) heeft een broer (14) met het Syndroom van Down en Marith Ketting (12) een vader en broer met autisme.