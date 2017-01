Moeder en dochter vechten straatrover van zich af

APELDOORN - Een vrouw uit Apeldoorn en haar 12-jarige dochter hebben zondagnacht een straatrover van zich afgeslagen.

Moeder (46) en haar dochter van 12 (beiden uit Apeldoorn) fietsten op de Laan van Erica in Apeldoorn en werden op een gegeven moment rond 02.30 uur ingehaald door een man.

Hij richtte een pistool (of iets wat daar op leek) op hen en trok vervolgens aan de tas van de vrouw. De vrouw en de dader vielen hierdoor van hun fiets. Maar ze liet haar tas niet los en de dochter sprong boven op de dader. Toen deze weer dreigende woorden sprak, liet de moeder de tas los, waarop de dader de wijk De Maten invluchtte.

Ziekenhuis

Passanten in een auto stopten en ontfermden zich over de slachtoffers. De moeder moest in het ziekenhuis aan verwondingen aan haar hand worden geholpen. De politie is direct een onderzoek gestart en heeft nog in de omgeving gezocht naar de dader maar zonder positief resultaat