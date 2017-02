OM: celstraffen voor autokraken in Apeldoorn

ZUTPHEN – Meerdere autokraken in Apeldoorn zijn opgelost met de aanhouding van drie verdachten, aldus het Openbaar Ministerie. Twee van hen hoorde maandag in de rechtbank in Zutphen celstraffen tegen zich eisen.

Een getuige die op 15 november vorig jaar begin van de avond op het parkeerterrein bij het Van der Valk hotel in Apeldoorn mogelijk autokrakers overliep, noteerde het kenteken en belde de politie. Niet veel later troffen agenten de verdachte rode Suzuki Swift op een zandpad aan. Na onderzoek werden in de bosjes meerdere laptops gevonden. Het regende, maar deze spullen waren droog. Ze lagen er dus niet. Bovendien waren ze hooguit een halfuur voor het aantreffen ontvreemd. De politie reconstrueerde de rit van de Suzuki aan de hand van meerdere autokraken die avond. De eerste kraak vond plaats rond 18 uur in de parkeergarage aan de Roggestraat. Op beelden van bewakingscamera's is de rode Swift te zien die ongeveer een kwartier in die garage is geweest. Daarna worden bij Van der Valk nog drie ruiten van auto's ingetikt. Een kraak mislukt, mogelijk omdat ze toen ontdekt zijn.

De drie verdachten uit de auto bleven zwijgen, tot een van hen verklaarde er niets mee van doen te hebben. Het Openbaar Ministerie seponeerde zijn zaak. De andere twee bleven vastzitten. De 25-jarige Tarik el M. uit Utrecht wijst met de beschuldigende vinger naar L. , de man die niet langer verdachte is. De 24-jarige Tarik M. uit dezelfde woonplaats doet precies hetzelfde. Ze gingen slechts met deze derde man mee naar Apeldoorn 'omdat ze zich verveelden'. Ze dronken een colaatje in het centrum en werden zomaar aangehouden. De raadsman van El M. vond het opvallend dat justitie de zaak tegen de derde verdachte liet vallen. ,,Helemaal omdat het OM meent dat dit drietal de kraken gepleegd hebben.''

M. hoorde 8 maanden cel tegen zich eisen, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Tegen El M. werd ook 8 maanden cel geëist, maar waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Zijn raadsman vroeg om vrijspraak. Het enige wat het OM tegen zijn cliënt heeft, is dat hij in die auto is aangetroffen, zei de advocaat.

Vonnis op 6 maart.