Omwonenden stationsgebied Apeldoorn zien eenrichtingsverkeer niet zitten

APELDOORN - Apeldoorn Bewoners van het stationsgebied in Apeldoorn zijn bang voor onveilige situaties voor voetgangers en fietsers, meer sluipverkeer en een verslechtering van de luchtkwaliteit door eenrichtingsmaatrelen die de gemeente Apeldoorn wil nemen

Het instellen van het eenrichtingsverkeer op de Kalverstraat en op het westelijke deel van het Stationsplein, heeft de gemeente inmiddels uitgesteld. Bewoners pleitten voor een heroverweging van de plannen bij de onafhankelijke bezwarencommissie.

De gemeente wil met de aanpak van het verkeer rond het centrum, bestuurders ontmoedigen om de route door het centrum als doorgaande weg te gebruiken. Door eenrichting in te voeren op de Kalverstraat en het Stationsplein, moeten bestuurders een extra lus maken. In een later stadium wordt er ook eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Molenstraat - Centrum.

Bewoners vrezen juist meer sluipverkeer, gevaarlijke situaties en een aantasting van hun woongenot. Jos Rings, voorzitter van de vereniging van eigenaren van het gebouw Suisse, is een van hen. ,,Er komen van alle kanten rond het gebied reacties en bezwaren. We zijn bang voor een verschuiving van het verkeer, terwijl het Stationsplein ooit bedoeld is als een verkeersluw woongebied.''