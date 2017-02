Opnieuw brand in auto van Apeldoornse zanger Frank van Etten

APELDOORN - ,,Dit is gewoon opnieuw een dreigement! Want waarom zou je anders een wagen in de brand steken die al total-loss was verklaard?” Volkszanger Frank van Etten (35) uit Apeldoorn is geschokt nu blijkt dat vandaag zijn wagen opnieuw vlam heeft gevat.

De zanger sprak zaterdag in de Stentor uitgebreid over de dreigementen die hij ontvangt. Hij zou maandenlang afgeperst zijn en met de dood worden bedreigd door twee mannen. Die stonden afgelopen week terecht voor mensenhandel. Twee van de wagens van Van Etten brandden meer dan een week geleden uit, hoogstwaarschijnlijk door brandstichting.

Die auto’s werden naar schadebedrijf Van Beek in Apeldoorn gebracht. Daar stonden ze achter een hek. Vandaag vatte één van de wagens opnieuw vlam. ,,Ik had een mooi optreden gehad, zaterdag. En de volgende dag word je wakker met een belletje van de politie”, zegt de zanger. ,,Ik kan me niet voorstellen dat die auto na al die dagen uit zichzelf weer is gaan branden. Dus dit lijkt me opnieuw een dreigement. Ik word er helemaal gek van.”

Een woordvoerder van Schadenet Van Beek is ook geschrokken. ,,Ik heb niets met heel die zaak te maken!”, foetert hij. ,,Alleen staan die auto’s op mijn terrein, omdat ik samenwerk met het leasebedrijf. Ik word hier ongewild bij betrokken… Ik mag van geluk spreken dat die wagens buiten stonden, anders was misschien alles wel afgebrand.”

Ook hij kan zich nauwelijks voorstellen dat de auto uit zichzelf weer is gaan branden. ,,Het is niet honderd procent uit te sluiten, maar dat laat ik aan de politie over. Die neemt de zaak hoog op.” De wagens van Van Etten staan achter een hek. Dus mocht er een brandstichter actief zijn geweest, dan is die over het hoge hek heen geklommen. Of er camerabeelden op het terrein worden gemaakt, houdt de woordvoerder voor zichzelf.

De politie bevestigt dat een autobrand bij het bedrijf wordt onderzocht, maar kan nog niet ingaan op de oorzaak van de brand.

De advocaten van de twee verdachten die door Van Etten worden aangewezen, ontkenden vorige week dat hun cliënten betrokken zijn.