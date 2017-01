article

APELDOORN - Will Simon uit Apeldoorn is donderdag in zijn woonplaats overleden, meldt Omroep Gelderland. De oud-presentator die bekend werd als presentator van Opsporing Verzocht is 87-jaar geworden.

Oud-presentator Will Simon van Opsporing Verzocht overleden

