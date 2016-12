Parkeerterrein Westpoint Apeldoorn weer open; overlast blijft uit

APELDOORN - Na jarenlang door hekken afgesloten te zijn geweest, is het parkeerterrein achter het kantorenpand Westpoint aan de Vosselmanstraat recentelijk weer opengesteld.

Dat heeft vooralsnog niet geleid tot de terugkeer van de overlast van uitgaanspubliek en drugshandel, waar de omgeving in het verleden veel mee te maken kreeg.

Het parkeerterrein werd de afgelopen jaren gebruikt als opslagruimte voor de herinrichting van de Apeldoornse binnenstad. "Nu de werkzaamheden zijn afgerond, is het opslagterrein opgeschoond en daarmee weer toegankelijk voor parkeerders", weet woordvoerder Kirsten Harleman van de gemeente. "Overigens is de toegang van het parkeerterrein vanaf de Sprengenweg altijd open geweest; het terrein is dus nooit geheel afgesloten geweest."

In het verleden was het parkeerterrein geliefd onder jongeren. Ze hingen er rond na het stappen en gebruikten de plek voor het verhandelen van drugs. De buurt was dan ook opgelucht toen het parkeerterrein tijdelijk werd afgesloten. Daarmee kwam namelijk direct een einde aan alle overlast.

Het is natuurlijk de vraag wat er gebeurt nu het parkeerterrein weer voor iedereen toegankelijk is. Volgens Wijkraad Brink & Orden blijft de gevreesde overlast vooralsnog uit. "En om terugkeer ervan te voorkomen, is aan de politie en THOR (team handhaving openbare ruimte) gevraagd om het parkeerterrein in hun controles mee te nemen", zo schrijft de wijkvereniging op haar Facebookpagina.