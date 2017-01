Politieshirts weer verkeerd bezorgd, nu op redactie van de Stentor

APELDOORN - De politie komt binnen vier weken met een nieuw plan voor de bezorging van politiekleren. Nadat vorig week al bekend werd dat er vorig jaar geregeld pakketten met politiekleding vermist raakten, is er deze week een pakket met politiekleding op de redactie van de Stentor bezorgd.

De politie liet naar aanleiding van de eerdere berichtgeving over de kwijtgeraakte kleding weten dat er met bezorger Post NL is afgesproken dat de kledingstukken alleen aan de geadresseerde mogen worden overhandigd. Wanneer die niet thuis is, moet het pakket retour worden gestuurd.

Fout retouradres

Deze week is er een pakket met drie nieuwe poloshirts, bestemd voor een agent die in Amsterdam Zuid woont, bezorgd op de redactie. Nadat het pakket twee weken bij een ophaalpunt in Amsterdam lag, maar niet werd opgehaald, is het retour gestuurd. ,,Met het invullen van het retouradres is een fout gemaakt. De computer heeft daardoor het afleveradres niet herkend en stelt vervolgens een alternatief adres voor'', legt Tahira Limon van Post NL uit. Dat blijkt de postbus van het voormalige Wegener Media te zijn, vanaf daar worden de poststukken doorgestuurd naar het huidige adres van de Stentor.

Onmenselijk

,,De politie verstuurde vorig jaar 130.000 pakketten met kleding. Dat is een gigantische hoeveelheid en ook al wordt daar een half procent van verkeerd bezorgd, dat is gewoon onmenselijk'', vindt de politiewoordvoerder. ,, Daar komt bij dat we ook niet weten hoe vaak het voorkomt dat de pakketten bij buren worden bezorgd, maar toch nog op hun plek komen. Daar hebben we geen zicht op. Daarom gaan we er kritisch naar kijken.''

Post NL heeft woensdagmiddag een koerier naar de Stentor gestuurd om het pakket op te halen en direct af te leveren op het juiste retouradres in Apeldoorn.