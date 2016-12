article

APELDOORN - Brieven van een deurwaarderskantoor, aan mensen met schulden en aan de rechtbank. En medische post van een huisartsenpraktijk. Ze lagen zaterdagmiddag open en bloot op straat, bij een vuilcontainer in Apeldoorn, doordat een postzak van PostNL was gestolen of verloren.

Postzak vol brieven van dokter en deurwaarder bij vuilnis in Apeldoorn

