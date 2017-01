Provincie Gelderland weigert geld te geven voor asbestdaken

GELDERLAND - De provincie Gelderland gaat geen geld uittrekken voor de sanering van asbestdaken. In de komende zeven jaar moeten nog miljoenen vierkante meters asbest verdwijnen. Maar dat zal gaan zonder subsidie van de provincie. Gedeputeerde Staten vinden dat het hun taak niet is ervoor te betalen en bovendien zou het te veel geld vergen. De VVD is niet gelukkig met het besluit. De Tweede K

De Tweede Kamer heeft bepaald dat er in 2024 op geen enkel dak nog asbest mag liggen. In de jaren vijftig en zestig, toen nog niet bekend was dat asbest kankerverwekkend is, werd het materiaal op grote schaal toegepast. Vooral daken van veeschuren liggen er vol mee. Gelderland moest vorig jaar 6 miljoen euro ophoesten omdat bij een renovatie bleek dat de fundering van het Huis der Provincie onverwacht vol zat met asbest. Landelijk is 75 miljoen euro subsidie voor asbestsaneringen beschikbaar. Provincies als Limburg en Overijssel dragen financieel wel bij. Gelderland heeft daar ook naar gekeken, maar vindt het prijskaartje te hoog.

In Gelderland ligt nog 14 miljoen vierkante meter aan asbest. Er is 570 miljoen euro nodig om dat op te ruimen. Als de provincie daar een deel van zou subsidiëren, zou ze al snel tientallen miljoenen kwijt zijn. De provincie wil inwoners eventueel wel helpen om te zoeken naar leningen. Marieke Schriks (VVD) lobbyde geruime tijd voor subsidie van de provincie. Zij is niet blij met het besluit en wil dat besluit alsnog veranderen. „Toen asbest op die daken werd gelegd, wist niemand dat het spul zo gevaarlijk was. De ondernemers niet, de overheid evenmin. Daarom is de verwijdering ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”