Raad van State haalt streep door picknickbos Julianatoren

DEN HAAG/APELDOORN – Het picknickbos in pretpark Julianatoren mag voorlopig niet meer worden gebruikt. De Raad van State heeft woensdag een dikke streep door het bestemmingsplan voor het Apeldoornse pretpark gehaald.

Mogelijk moet de gemeente zelfs een uitgebreid Milieueffectonderzoek(MER) naar het gehele pretpark uitvoeren, zo blijkt uit de definitieve uitspraak over het bestemmingsplan. In elk geval heeft de gemeente Apeldoorn onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van het Julianatorenplan voor de omgeving en het zwaar beschermde Natura 2000-gebied de Veluwe. Daar ligt het pretpark immers middenin.

Meer dan huidige park

De gemeente Apeldoorn ging ervan uit dat het bestemmingsplan alleen het al jaren bestaande pretpark legaliseerde. Maar de Raad stelt vast dat het plan ruimere bouwmogelijkheden biedt. En meer gebouwen en attracties kunnen meer publiek aantrekken en kunnen een grotere impact op de omringende natuur hebben.



Hertenkampje

De gemeente ging ervan uit dat alleen het picknickbos op een voormalig hertenkampje een nieuwe ontwikkeling was. Daar is de Raad van State het niet mee eens. In elk geval zal de gemeente eerst met een natuuronderzoek moeten vaststellen wat de gevolgen voor de natuur zijn.



Als die negatief zijn dan is een tijdrovend en kostbaar onderzoek naar de gevolgen voor het milieu onvermijdelijk, met de zogenoemde Milieu Effectrapportage tot gevolg.

Flinke tegenvaller

De uitspraak betekent een fikse tegenvaller voor de gemeente en het pretpark. De gemeente had juist een flexibel plan opgesteld om het park wat meer mogelijkheden te geven zonder dat de natuur al te veel schade zou oplopen. Maar de Raad ziet teveel onzekerheden in het plan en eist veel meer onderzoek.

SWM

Met deze uitspraak komt de Raad van State grotendeels tegemoet aan de bezwaren van de tegenstander Stichting Werkgroep Milieuzorg(SWM). Die ziet het liefst een verplaatsing van het pretpark naar een andere plek in Apeldoorn, weg uit het zwaar beschermde Natura-2000 gebied. Hoewel de gemeente wel bezig is met een structuurbeleid voor de gehele westelijke Veluwezone, zit een verhuizing er voorlopig nog niet in. Deze uitspraak kan wel weer een extra zetje voor de verplaatsingsplannen betekenen.