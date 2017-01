article

Apeldoorn - De Verenigde Senioren Partij in Apeldoorn wil dat het college van burgemeester en wethouders opnieuw kijkt naar de invoering van de blijverslening in Apeldoorn. De lening is bedoeld voor ouderen die langer thuis willen blijven wonen, maar geen geld hebben om een woning aan te passen.

Seniorenpartij Apeldoorn pleit opnieuw voor blijverslening

