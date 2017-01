Streep door natuurijs op De Voorwaarts in Apeldoorn

APELDOORN - DNIJ zag maandagmiddag nog geen kansen om een ijsvloer op De Voorwaarts aan te leggen. ,,We hebben echt koudere temperaturen nodig dan de voorspelde min 7 graden'', zegt voorzitter Henk Veneman.

,,De verwachtingen zijn naar boven bijgesteld. We kijken vaak naar een Noorse site, die is meestal erg betrouwbaar. Maar zij komen niet verder dan min 5.''

De schaatsclub wil met een giertank op de skeelerbaan een ijsvloer aanleggen. Om dan goede ijsgroei te krijgen is min 10 nodig, schat Veneman in. ,,Het is in Haaksbergen ook niet gelukt en daar was het kouder dan bij ons. We bekijken de situatie van dag tot dag.''