article

1.6849657

APELDOORN - Het kreeg grote prioriteit in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe: de jeugdwerkloosheid moest worden bestreden. Collectief werden de schouders eronder gezet om jongeren aan het werk of naar school te krijgen. Inmiddels is duidelijk wat dat heeft gekost: ruim duizend euro per jongere.

Subsidie per jongere werkloze 1.070 euro

APELDOORN - Het kreeg grote prioriteit in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe: de jeugdwerkloosheid moest worden bestreden. Collectief werden de schouders eronder gezet om jongeren aan het werk of naar school te krijgen. Inmiddels is duidelijk wat dat heeft gekost: ruim duizend euro per jongere.

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/subsidie-per-jongere-werkloze-1-070-euro-1.6849657

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.4310595.1397204771!image/image-4310595.jpg

Apeldoorn,Economie,top

Apeldoorn