Terugzien: eerste winterpret in 2017

Sneeuwpoppen bouwen, sleeën, sneeuwballen gooien of met de auto expres gaan slippen op de door ijzel gladde parkeerplaats. Zaterdag hebben heel veel mensen de eerste sneeuw van het jaar omarmt en zijn erop uit gegaan.

Zondag is de sneeuw overal zo goed als weg, maar gelukkig hebben we de foto's nog. Bovendien is op de website van Weerplaza goed te zien dat de komende dagen in ieder geval geen nieuwe sneeuw zal brengen, want het blijft boven nul en de neerslag komt in de vorm van regen.

Hier een mooi overzicht van enkele winterpret foto's in onze regio.