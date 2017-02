Toch afsluitend vuurwerk Koningsdag Apeldoorn

APELDOORN - Koningsdag wordt in Apeldoorn toch afgesloten met vuurwerk bij Marialust. Er ging een streep door het evenement in het Verzetsstrijderspark, omdat de toenemende kosten niet langer op te brengen waren door de organiserende Stichting Oranjefeesten. Communicatiebureau Amazing, gehuisvest aan het Verzetsstrijderspark, zette alles op alles om de traditie voort te zetten.

De vuurwerkshow op Koningsdag is al sinds de jaren ’30 een begrip in Apeldoorn. Koningin Wilhelmina kwam in die tijd geregeld naar Marialust om de lichtshow vanuit haar auto te bewonderen. Het spektakel trekt doorgaans enige duizenden bezoekers. De vuurwerkshow wordt gezien als de grande finale van Koningsdag, dat op zijn beurt het grootste eendaagse evenement van Apeldoorn is. ,,Het zou best jammer zijn als zo’n traditie verloren gaat”, vindt Michiel Brouwers van Amazing. Het bureau boorde haar netwerk aan om dat te voorkomen. Door zelf te investeren en relaties als Saab Apeldoorn, Nieuwsblad Stedendriehoek, Reinders Makelaars, Draisma, Van der Valk de Cantharel en Credion Apeldoorn te benaderen lukte het om voldoende budget bij elkaar te krijgen en de show te redden.

Stichting Oranjefeesten Apeldoorn is blij met de actie door de Apeldoornse ondernemers en is direct gestart met de voorbereidingen van het vuurwerk.

.