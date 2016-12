Toezichthouders hebben handen vol aan verwarde mensen

APELDOORN - Door een verschuiving van de geestelijke gezondheidszorg van de instellingen naar ambulante zorg, brengen verwarde personen meer tijd op straat door. En dat leidt steeds vaker tot problemen. In vijf jaar tijd groeide het aantal geregistreerde incidenten met 65 procent.

Vorig jaar waren dat er 65.831, ongeveer 11 procent meer dan een jaar eerder. Daarvan vonden er 11.340 plaats in de politieregio Oost-Nederland. Apeldoorn staat met 825 incidenten op de derde plaats, kort achter Arnhem en Nijmegen.

BOA

Mompelend en in zichzelf gekeerd, af en toe gebarend, staat een vijftiger midden op de Apeldoornse Hoofdstraat, de voornaamste winkelstraat in het hart van de stad. Als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Fred van Beek (49) hem aanspreekt volgt er vanonder de tot zijn neus opgetrokken sjaal een onsamenhangend, nauwelijks te verstaan verhaal. Of het goed met hem gaat, wil Van Beek weten. Na een korte bevestiging brabbelt hij opgewekt verder. Een goed gesprek zit er duidelijk niet in, maar de man valt niemand lastig en zijn vriendelijke blik verraadt geen kwaad in de zin. Hij mag verder.

Het is volgens Van Beek nog geen dagelijkse kost, maar steeds vaker komen hij en zijn collega's oog in oog te staan met wat in de statistieken wordt omschreven als 'verwarde personen'.

Bijzondere problemen

Verwarde personen stellen politie en boa’s voor bijzondere problemen. Want hoe ga je om met iemand die in elkaar gedoken op straat zit en alleen maar roept: "Doe me handboeien om en een blinddoek voor"? In ieder geval niet door zo iemand strak in de ogen te kijken en ongeduldig te vragen wat 'ie aan het doen is. Of door te dreigen met aanhouding.



Training

Om ze beter voor te bereiden op de confrontatie met verwarde types heeft Apeldoorn al haar 25 boa’s de afgelopen weken een training laten volgen bij het politie vormingscentrum SPV in Vaassen. Als een van de eerste gemeenten in Nederland. "We hadden het gevoel dat we meer handvaten nodig hadden om hier goed mee te kunnen omgaan. Door deze cursus zijn we beter in staat om de-escalerend te kunnen optreden, in afwachting van hulpverleners. En we moeten natuurlijk wel een einde maken aan eventuele overlast. Nu hebben we meer handvaten om dat resultaat neer te zetten", aldus teamcoördinator Dionne Nijntjes (36).

Herkennen

"Je herkent verwarde personen aan het feit dat ze niet reageren, wartaal spreken of in zichzelf zitten te praten", heeft Chantal Huijzendveld geleerd. "Ze roepen van alles, maar geven geen antwoord op vragen." Daarom werkt de standaard manier van benaderen ook totaal niet bij verwarde mensen. "Een beetje afstand houden, op rustige toon en langzamer spreken en wegkijken in plaats van aankijken is beter om contact te maken. Medeleven tonen werkt ook heel goed", aldus Van Beek.

Hier staan het aantal verwarde personen weergegeven per stad. Met het schuifje linksboven zijn verschillende jaartallen te zien.