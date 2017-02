Truckers nemen afscheid van Lammert Veldhuis

BEEKBERGEN - Er zullen maar weinig truckers zijn die Lammert Veldhuis uit Vaassen niet kennen. Hij is de drijvende kracht van Wegrestaurant Mendel in Beekbergen die er na een dienstverband van 47 jaar mee stopt.

"Heb je nog een bakkie, Lammert?" Terwijl trucker Appie Hoek uit Havelte het AD vluchtig doorbladert, zet Lammert Veldhuis even later een kop koffie voor hem neer. "Die krijgt koffie en een gebakken eitje," wijst hij naar een man verderop en Joppie neemt altijd koffie en een broodje kaas." Na 47 jaar kent hij de meeste truckers wel en weet wat ze 's morgens vroeg nodig hebben. Het is buiten pikdonker en na een stormnacht zijn veel vrachtwagens al vroeg bij Wegrestaurant Mendel geparkeerd. Kort na half vier komen de vroegste vogels binnen voor een ontbijt voordat ze met hun vrachtwagen de weg opgaan.

Politiebusje

Even eerder is Lammert Veldhuis in een politiebusje met gillende sirenes en zwaailichten aan gearriveerd. "Wat is dat nou," vraagt hij zich verbaasd af als hij tussen meer dan 100 geparkeerde vrachtwagens wordt toegezongen: 'Lang zal je leven...'.

De chauffeur van het politiebusje Jan de Wolf kent hij al meer dan 40 jaar vanaf de tijd dat die als motoragent koffie bij hem kwam drinken. "Laat je auto maar staan, " zegt De Wolf vanmorgen om drie uur als hij hem in Vaassen komt ophalen en via het kranten-distributiecentrum aan de Laan van Westenenk naar Beekbergen rijdt. Daar begint Veldhuis zijn werkdag met het ophalen van de rolluiken, het zetten van koffie, het smeren van broodjes, het bakken van eitjes en het neerleggen van de kranten voor zijn klanten.

Op zijn borst prijkt een oorkonde met de tekst 'pensioen'. Pensioen? Hij grijnst: "je kunt niet doorgaan tot je honderdste en moet een keer stoppen." Vandaag is hij 67 jaar geworden en eind van deze maand gaat hij met pensioen, hoewel... "'s-Maandags kom ik elke week terug en als Dave (hij klopt zijn opvolger Dave Buitenhuis vriendschappelijk op zijn schouder) met vakantie gaat of ziek is, kan hij altijd een beroep op me doen."

Op zijn achttiende begon Lammert Veldhuis als rechterhand van zijn zwager Rein Mendel in diens koffietentje op de Apeldoornse markt en verhuisde in 1967 met hem mee naar de Kiosk langs de N50 ter hoogte van de Woeste Heeve. In verband met de aanleg van de A50 verplaatste Mendel het restaurant in 1988 naar de huidige locatie en zag de klandizie toenemen. "Het waren gouden tijden toen er elke dag bij de Woeste Hoeve filevorming was. Moet je je voorstellen, duizenden vrachtwagens die dagelijks voorbijkwamen en hier konden pleisteren."

Vandaag nemen de truckers afscheid van hem. "Van een doodgoeie kerel van het gezelligste en drukst bezochte wegrestaurant van Nederland," vindt Eddy Doorn uit Appingedam die hem de hand drukt voordat hij met zijn truck naar Workum vertrekt.