APELDOORN - Zijn twee optredens in de Koperen Hoogte bij Zwolle zijn komend weekeinde uitverkocht. Zaterdag presenteert Frank van Etten zijn nieuwe album in de Media Markt in Apeldoorn. Maar ondertussen is de volkszanger in een nachtmerrie beland waar maar geen einde aan lijkt te komen. ,,Ze krijgen mij er niet onder.''

Van Etten regelt klok rond beveiliging: 'Ze krijgen mij er niet onder'

