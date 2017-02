article

APELDOORN - Het vervoersbeleid van de gemeente Apeldoorn is goed voor het milieu. Waar in de drie jaar voor 2016 de ambtenaren gemiddeld 300.000 kilometers declareerden werd met het eigen 'groene' wagenpark afgelopen jaar 170.000 kilometer afgelegd. Waaronder ongeveer 20.000 kilometer op de elektrische scooter en 6.000 kilometer op de elektrische fiets. Of het ook financieel de juiste keuze was het systeem op de schop te gooien blijkt binnen een paar maanden tijdens een evaluatie.

Vervoersbeleid gemeente Apeldoorn goed voor milieu

