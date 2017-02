Video | Apeldoornse Fynn (12) loopt Kidsrun voor eigen rolstoelbus

APELDOORN - Om 10.30 uur klinkt zondagochtend op de Loolaan in Apeldoorn het eerste startschot van de Midwintermarathondag, voor de kinderen van vier tot zes jaar die meedoen aan de Kidsrun. De 12-jarige Fynn Wegert loopt ook mee, en met een doel. Geld ophalen voor een rolstoelbus voor zijn ouders, zodat Fynn mee kan met familieuitjes.

Tussen zijn vader Markus en zus Noa rent en loopt Fynn de kilometer over de Loolaan. Even een stukje op de rug bij zijn vader, maar de laatste meters vliegt Fynn over de finishlijn heen. Door mee te doen met de hardloopwedstrijd komt een nieuwe rolstoelbus voor de familie een stap dichterbij, ze worden gesponsord voor het lopen. Moeder Angelique: ,,Fynn heeft het syndroom van Down. We hebben net een nieuwe rolstoel gekregen, maar deze past niet goed meer in onze eigen auto. Mijn zus wilde heel graag iets voor ons doen, en heeft ons aangemeld voor de website dream or donate. Daar is al de helft van het bedrag voor een nieuwe auto mee opgehaald, en met het lopen worden we ook gesponsord.''

