Video | Apeldoornse verenigingen scoren met afval

APELDOORN - Tijdens actie GoedB€zig hebben 68 verenigingen in Apeldoorn met elkaar 403.041 lege blikjes en flesjes ingezameld. Groen Wit'62 scoorde het beste. Naast de maximale vergoeding van 1.000,- euro kreeg de voetbalclub woensdagmiddag een bonus van 500,- euro. Alle deelnemende verenigingen kregen eerder al een aanmeldbonus van 250,- euro.

GoedB€zig is een pilot van twee jaar. De gemeente stelt met rijkssubsidie 5 eurocent per blikje ter beschikking, met een maximum van 1.000,- euro per vereniging per kalenderjaar. Om het project ook een wedstrijd element te geven kregen de clubs die het meeste inzamelden, of deed op een originele manier deden een bonus.

Roeivereniging De Grift mag 250,- euro extra op de rekening verwachten. Twirlclub Papillon krijgt als nummer drie 100,- euro bonus.