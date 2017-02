Video | Is Apeldoornse Bahadir de nieuwe 50 Cent?

APELDOORN - Hij heeft meer dan 65.000 hits op YouTube met zijn laatste nummer ‘Wat ik Doe’, staat op toonaangevende Nederlandse hiphopwebsites als 101Barz en Puna en dan is er ook nog eens een gloednieuw album op komst dat eind deze maand moet uitkomen. Sinds Apeldoornse rapper Bahadir (22) afgelopen mei serieus begon met rappen, gaat het allemaal erg hard.

Daarmee heeft Apeldoorn sinds lange tijd weer een rapper die volop in de spotlights staat. Dani kwam nog enigszins in de buurt, maar de uit Zevenhuizen afkomstige Salih Toprak was zo'n dertien jaar geleden de laatste die met zijn hits echt doorbrak. Toprak was destijds te zien op populaire televisiezenders als MTV en The Box. ,,Binnen een jaar moet ik bekend zijn bij het Nederlandse publiek en getekend zijn door een platenlabel. Dat is mijn doel.”