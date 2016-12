article

1.6790868

APELDOORN - Bij Paleis Het Loo is duidelijk te zien dat het kerstvakantie is. Niet alleen het paleis is omgetoverd tot een winterse bezienswaardigheid, maar ook het Stallenplein is sfeervol aangekleed.

Video | Schaatsen bij Paleis Het Loo

APELDOORN - Bij Paleis Het Loo is duidelijk te zien dat het kerstvakantie is. Niet alleen het paleis is omgetoverd tot een winterse bezienswaardigheid, maar ook het Stallenplein is sfeervol aangekleed.

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/video-schaatsen-bij-paleis-het-loo-1.6790868

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6790910.1482938010!image/image-6790910.JPG

Apeldoorn,Recreatie,Winterpaleis,Schaatsen,Paleis Het Loo,video,top,hermes

Apeldoorn