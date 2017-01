Video | Schrik van sirene leidt tot gevaarlijke manoeuvre in Apeldoorn

APELDOORN - Politie Apeldoorn heeft een video online gezet met beelden van agenten die met loeiende sirene onderweg zijn naar een ongeval. Daarbij zou bijna een nieuw ongeval ontstaan door de schrikreactie van een van de weggebruikers.

De video duurt vier minuten. Het voorval waar het hier over gaat is vrijwel aan het eind in de laatste seconden. Toch geeft de rest van de video ook een goed beeld van hoe agenten zich door de verkeersstroom moeten bewegen. De reactie van de bestuurder in deze video lijkt wel wat op die van een paar dagen geleden, waarbij een brandweerwagen in botsing kwam met een auto. Daar zette iemand zijn auto in zijn achteruit toen in de achteruitkijkspiegel een brandweerwagen naderde.