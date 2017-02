Video | VNL trapt campagne af in Apeldoorn

APELDOORN - De zaterdagmarkt op het Marktplein in Apeldoorn is vandaag de plek waar de politieke partij VoorNederland (VNL) haar verkiezingscampagne is begonnen.

Partijleider Jan Roos deelde samen met onder andere Louis Bontes en Joram van Klaveren pamfletten uit in het centrum van Apeldoorn. Jan Roos: ,, We hebben veel brieven gekregen van mensen uit dit deel van het land. En we zijn een partij voor Nederland, en daarom hebben we besloten om hier in Apeldoorn te beginnen en willen we niet, zoals veel partijen doen, alleen in de Randstad blijven. Apeldoorners die op ons stemmen, houden meer geld over in hun portemonnee.''

Na een klein uurtje rondlopen, een praatje maken met mensen en flyers uitdelen, hield het campagneteam het in Apeldoorn voor gezien. De volgende stop deze zaterdag is Enschede.

