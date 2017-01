Volkert van der G. vandaag opnieuw voor de rechter

APELDOORN - Volkert van der G. staat vandaag opnieuw voor de rechter. Het Openbaar Ministerie wil de moordenaar van Pim Fortuyn terug de gevangenis in. Volgens het OM hield Van der G. zich niet aan de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating.

Het OM laat maandagochtend bewijzen zien en horen van de wijze waarop de moordenaar van Pim Fortuyn het resocialisatieproces na zijn vrijlating tegenwerkt. Dat kondigde het OM vorige week al aan tijdens een zitting waarin de rechtbank in Amsterdam werd verzocht Volkert van der G. opnieuw gevangen te nemen.

De rechtszaak vond vorige week plaats, alleen werd toen uitgesteld wegens onmacht. Van der G. zat door de grote stroomstoring in Amsterdam vast met de trein en kon daardoor niet op tijd aanwezig zijn bij de zaak. De rechtbank stelde de zaak uit. Volgens de rechtbank is zijn aanwezigheid cruciaal bij de behandeling van het verzoek.

Mediaverbod

Van der G. kwam in mei 2014 onder nieuwe wetgeving vrij onder voorwaarden. Hij kreeg een contactverbod met de nabestaanden, een mediaverbod en een meldplicht bij en toezicht door de reclassering. Ook het mediaverbod zorgde al voor ophef toen Van der G. zich liet fotograferen voor de Telegraaf. Later bleek dat dit met toestemming van het Openbaar Ministerie was gegaan. Na zijn vrijlating, schreef Van der G. zich in bij de gemeente Apeldoorn.

De zitting begint maandag om 10.00 uur.