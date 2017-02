article

BEEKBERGEN - Hoewel trouwen op landgoed Sollewerf in Beekbergen definitief van de baan is, zijn gemeente Apeldoorn en eigenaar van het landgoed Marc Flipsen met elkaar in gesprek over wat er nog wel mogelijk is op het landgoed. Daarnaast loopt er nog altijd een juridische procedure. Op 15 maart treffen beide partijen elkaar weer in de rechtbank in Arnhem.

Voormalige trouwlocatie Beekbergen weer bij rechtbank

