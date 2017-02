Wasstraat mag naar Woonboulevard Apeldoorn

APELDOORN - Car Wash Kleiboer mag uitbreiden naar de Woonboulevard in Apeldoorn. Het college van burgemeester en wethouders vindt het een geschikte locatie voor een wasstraat en ziet het als een publiekstrekker voor de Woonboulevard. Het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt, wordt donderdag door de gemeenteraad besproken.

Car Wash Kleiboer heeft een autowasstraat aan de Sleutelbloemstraat, maar diende vorig jaar een plan in om een tweede vestiging te openen op de Woonboulevard, achter meubelzaak De Groot Wonen. Nu is dat nog een braakliggend terrein, tussen het spoor en de Zutphensestraat. Aanvankelijk was het idee dit terrein te gebruiken voor uitbreiding van de detailhandel op het gebied van wonen, zoals bijvoorbeeld de bouw van een bouwmarkt. Daar bleek geen markt voor te zijn.

Een aantal bewoners van de Ina Boudier - Bakkersingel, een straat achter de woonboulevard, heeft bedenkingen bij de komst van de autowasstraat. Ze zijn bang voor overlast en zijn bang dat ze het uitzicht vanuit huis verliezen. Ook betwijfelen de acht bewoners die een zienswijze op het bestemmingsplan hebben ingediend, of de locatie wel geschikt is voor een autowasstraat. Het college gaat niet mee in de ingediende zienswijzen.