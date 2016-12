Weinig overlast vuurwerk op Veluwe volgens meldpunt GroenLinks

VELUWE Het meldpunt Vuurwerkoverlast dat is opgezet door dertig lokale fracties van GroenLinks kent een concentratie van meldingen in het westen van het land.

Toch weten de inwoners van gemeentes op de Veluwe de site vuurwerkoverlast.nl ook te vinden.

Apeldoorn voert met een kleine dertig meldingen de lijst aan. De overlast wordt verdeeld over de diverse wijken, inclusief omliggende dorpen, ervaren.

In Vaassen komen de meeste meldingen (3) uit de buurt van sportpark de Egelbeek. Eentje is te traceren naar Nierssen. In Epe lijkt het erop dat het (nog) rustig is op vuurwerkgebied. Daar staat één melding genoteerd, aan de rand van Epe in de buurt van de Officiersweg.

Harderwijk telt, verdeeld over diverse locaties, vijf meldingen van vuurwerkoverlast. Eenzelfde aantal geldt voor Ermelo. Hier was het drie keer raak in de buurt van de kanovijver en twee keer in de omgeving Korpersteeg.

De gemeente Putten springt eruit doordat alle zeven meldingen uit buurtschap Krachtighuizen komen. De overlast concentreert zich aan de Oude Garderenseweg.

In Nijkerk gaat het aantal meldingen richting de twintig. Vijf keer was het raak in de omgeving van de Olevoortseweg en elf keer in de wijk Corlaer.

GroenLinks wil met het meldpunt de omvang van vuurwerkoverlast in beeld brengen. De website blijft geopend tot 3 januari. De meldingen worden verwerkt in een rapport dat begin 2016 aan de Tweede Kamer en aan dertig burgemeesters wordt aangeboden.

www.vuurwerkoverlast.nl