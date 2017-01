Wilma Pothoven Ugchelenaar van het jaar

UGCHELEN - ,,Nu zal ik er nog wel even mee door moeten gaan.'' Dat was zaterdag de reactie van Wilma Pothoven, de kersverse winnares van de Dorpsprijs Ugchelen 2016.

De lijst met activiteiten waar de Ugchelense aan heeft meegewerkt of zich nog voor inzet is groot. De beektuin, het reparatiecafé, de theaterstraat, het overzetten van padden in het voorjaar en ophalen van zwerfvuil staan allemaal vermeld op de oorkonde, die ze in ontvangst mocht nemen. En niet te vergeten haar jarenlange secretariaatswerkzaamheden voor de dorpsraad.