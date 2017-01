Zonder honger naar bed dankzij 'Facebookmaaltijden'

APELDOORN - Haar leven kreeg vorig jaar een positieve wending. Sinds Hennie vorig jaar de facebook-groep ‘Ik ga met honger naar bed’ leerde kennen is de angst haar 11-jarige zoon zonder eten naar bed te moeten laten gaan een stuk minder groot. ,,Ik heb mijn gevoel voor eigenwaarde weer terug.’’

Eigen waarde

Hennie trekt vrijwel dagelijks op haar fiets door de verschillende wijken. Naar plaatsgenoten die haar de helpende hand reiken. ,,Mijn zoon is dol op macaroni, boerenkool en bloemkool. Dan maakt het mij niets uit dat ik een stuk moet fietsen. Die maaltijden brengen rust.’’ De maaltijden die ze via de Facebookgroep ‘Ik ga met honger naar bed’ krijgt voorgeschoteld, hebben haar leven veranderd. Ze heeft haar gevoel van eigen waarde weer terug.

Ondoenlijk

Hennie is een Apeldoornse die weinig te besteden heeft. Gescheiden, in schulden achter gebleven. Met haar 11-jarige zoon moet ze rondkomen van 125,- euro in de maand. Ondoenlijk, zonder hulp van buiten.

Leven in armoede

De Facebookgroep heeft haar nog veel meer gebracht. ,,Je kan met elkaar tips uitwisselen. Je vindt herkenning bij elkaar en ontdekt dat je niet de enige bent. Leven in armoede is heel confronterend. Je kan dit niet, ja kan zo niet. Het is verschrikkelijk dat steeds je kind voor te moeten houden.’’ Haar ogen stralen als ze zegt: ,,De site heeft me echt gelukkig gemaakt, heeft mijn horizon verbreed. Ik kom weer buiten. Ik heb weer iets van een leven terug.’’