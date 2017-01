Zonnepark Zuidbroek mikt vooral op Apeldoorners

APELDOORN- Particuliere beleggers kunnen meedoen in een 4,5 hectare groot zonnepark in Apeldoorn-noord. Eind 2017 moet het park er staan. Het wordt het grootste zonnepark van Apeldoorn, goed voor een stroomopbrengst voor 800 huishoudens.

De bouw van een 11.000 panelen groot zonnepark langs de A50 in Apeldoorn-noord hangt af van subsidies. Toch staat eind 2017 het park er, belooft Erik Tissingh van het duurzaamheidsbureau Over Morgen in Ede.

Over Morgen gaat het park bouwen, samen met ingenieursbureau Encon uit Nijmegen. Het zonnepark komt te staan op een stuk grond van de gemeente Apeldoorn, die daarmee ook partij is in het project. In maart 2017 gaat de aanvraag de deur uit voor een SDE+-subsidie.

De initiatiefnemers gaan uit van een model dat iedereen kan meedoen, ongeacht woonplaats. "In de praktijk zal het er op neerkomen dat vooral mensen in Apeldoorn deelnemen en ik verwacht zelfs dat de meeste deelnemers uit de naastgelegen wijk Zuidbroek zullen komen. Het is leuk om een zonnepaneel te kopen dichtbij huis. Dat je kan zeggen: 'daar staan mijn zonnepanelen waarmee ik stroom opwek'."