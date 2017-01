Bedrijventerreinen Berkelland worden voorzien van glasvezel

BORCULO - Bedrijventerreinen in de gemeente Berkelland worden voorzien van glasvezel.

Volgens aanbieder CIF hebben zich voldoende bedrijven aangemeld.

Eerder inventariseerde CIF al de animo voor glasvezel onder particulieren in het buitengebied van de gemeente Berkelland. De afgelopen tijd is dat ook gebeurd voor bedrijventerreinen. 50 procent van de ondernemers heeft een abonnement afgesloten, meldt de gemeente. In totaal gaat het om ruim 100 bedrijven. Die liggen verspreid over de verschillende bedrijventerreinen in Berkelland. Glasvezel maakt onder meer snel internet mogelijk.