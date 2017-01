Beltrum survivalrun in volle gang

BELTRUM - Voor de 28ste keer strijden vandaag atleten vanuit het hele land op diverse afstanden met elkaar tijdens de Beltrumse survivalrun.

Het startschot klonk zondag rond 09.30 uur op het Mariaplein in het centrum van het dorp. Ruim 1250 deelnemers strijden tegen elkaar, maar ook tegen de elementen.



Voor de volwassenen zijn er verschillende mogelijkheden om mee te doen aan deze survivalrun. De langste afstand en die is 23 km met 61 hindernissen, of de halve run van 14 kilometer. Ook is er een groepsrun waar het de bedoeling is dat vier mensen samen het parcours afleggen en elkaar helpen bij de hindernissen.

Voor de jeugd is er een run van 6,5 kilometer met verschillende hindernissen. De jeugd is opgedeeld in verschillende leeftijdsgroepen.