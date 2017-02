article

1.6908967

BORCULO Dezer weken krijgen alle 124 varkenshouderijen in de gemeente Berkelland een brief in de bus om tijdens een keukentafelgesprek te praten over financiële en sociale problemen waarmee de ondernemers te maken krijgen. In maart zullen de eerste gesprekken beginnen. Voor de zomer moet de inventarisatie klaar zijn.

Berkelland wil in gesprek met varkensboeren

BORCULO Dezer weken krijgen alle 124 varkenshouderijen in de gemeente Berkelland een brief in de bus om tijdens een keukentafelgesprek te praten over financiële en sociale problemen waarmee de ondernemers te maken krijgen. In maart zullen de eerste gesprekken beginnen. Voor de zomer moet de inventarisatie klaar zijn.

http://www.destentor.nl/regio/berkelland/berkelland-wil-in-gesprek-met-varkensboeren-1.6908967

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.4104926.1394714107!image/image-4104926.jpg

Berkelland,Achterhoek,varkensboeren,dnr,top

Berkelland