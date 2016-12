Meer peuters kunnen naar opvang

BORCULO - Meer peuters kunnen in 2017 naar de opvang in de gemeente Berkelland. De gemeente tuigt een subsidieregeling op om dat mogelijk te maken.

Circa 25 procent van de kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud gaat nu niet naar een voorschoolse opvang (peuter- of kinderopvang). Dat heeft onder meer een financiële reden. Werkende ouders krijgen namelijk via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag. Eenverdieners en mensen die niet werken komen daarvoor echter niet in aanmerking. Berkelland gaat er vanuit dat in 2017 zo'n 126 peuters niet naar de opvang gaan. Ouders kunnen in 2017 aanspraak maken op subsidie, zodat hun peuter (2,5-4 jaar) toch naar de opvang kan. Er geldt wel een aantal voorwaarden. De bijdrage is voor maximaal twee dagdelen van totaal maximaal zes uur per week en voor maximaal veertig weken per jaar. Ouders betalen wel een bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van het inkomen.