Stem op favoriet Achterhoeks gebouw voor plek in museum

BORCULO/BAAK - Welk Achterhoeks pand of bouwwerk moet in een 3D-miniatuurversie een plek krijgen in een museum? Inwoners kunnen daar over meebeslissen.

45 gebouwen in de regio zijn genomineerd om onderdeel uit te maken van het project Achterhoek in 3D. Tot en met 15 januari kunnen mensen stemmen. Uit negen gemeenten zijn vijf gebouwen genomineerd. Van het gebouw met de meeste stemmen per gemeente wordt een 3D-print gemaakt. De miniatuur, waarbij elk gebouw ongeveer 30 centimeter hoog wordt, vormt samen met de acht andere gebouwen een maquette die komt te staan in de binnenstad van Doetinchem.

Kasteel

In de gemeente Berkelland zijn onder meer Kasteel Huize Ruurlo en de Borculose watermolens genomineerd. In de gemeente Bronckhorst gaat het om de ruïne-toren in Baak, de Sint-Antoniuskerk in Kranenburg, Kasteel Vorden, Gemaal Grote Beek Bronkhorst en Watermolen Hackfort in Vorden.

Doetinchem

In eerste instantie worden de negen miniaturen in het Stadsmuseum in Doetinchem tentoongesteld. Streven is dat dat vanaf de tweede helft van 2017 gebeurt. Later kunnen de miniaturen ook op andere plekken worden neergezet, zoals in de deelnemende gemeenten.

Stemmen kan via www.stadslabdoetinchem.nl/achterhoekin3d