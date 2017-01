article

RUURLO Woningen op de plek van de voormalige Willibrordusschool in Ruurlo of uitbreiding van de wijk Leusinkbrink. Het is niet langer een zekerheid dat dat er van komt. De behoefte aan woningbouw in Ruurlo wordt de komende tijd namelijk tegen het licht gehouden. De vraag is namelijk op termijn kleiner dan het aanbod.

Woningbouw in Ruurlo onder de loep

