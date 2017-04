Bioboeren staan na rechtszaak snel weer buiten

Twee keer in de rij voor Zweedse balletjes in Ikea Zwolle is voorbij

14:36 Een van de grootste ergernissen in de Ikea in Zwolle wordt opgelost: de rij voor de afhaal in het restaurant. Afgelopen week was het restaurant een paar dagen dicht en nog deze week wordt het zitgedeelte nog onder handen genomen. Vanaf volgende week is het allemaal weer klaar.