Baak krijgt een breedopgezet Pinksterfestival

BAAK - Pub en partylocatie Het Wapen van Baak houdt begin juni een Pinksterfestival. Het wordt een 'multigelaagd' evenement met foodtrucks, livemuziek, kinderactiviteiten en een retro- en vintagemarkt.

Het Wapen van Baak zet het festival in de steigers met de Zutphenaren Erik Nengerman en Anton Menkveld, de organisatoren van Foodwall.

Foodwall

Die samenwerking kwam bij toeval tot stand. Nengerman was enkele maanden geleden op bezoek in Het Wapen van Baak ter promotie van het Deventer geluids- en lichtbedrijf Sound Wave, waar hij twintig uur per week werkt. ,,Humphrey Herst, de nieuwe eigenaar van Het Wapen van Baak, vroeg me of ik wist wie Foodwall in Zutphen organiseert'', aldus Nengerman. ,,Dat doe ik dus samen met Anton Menkveld. Humphrey vertelde me dat hij ook iets dergelijks wil organiseren. Anton en ik gaan 'm daarbij helpen.''

Singer/songwriters

Er is nog geen naam voor het festival, dat plaatsvindt op zondag 4 en maandag 5 juni op een terrein nabij Het Wapen van Baak aan de Wichmondseweg. Het festival in Baak wordt breder dan dat in Zutphen, met meer verschillende activiteiten. Wel wordt het qua omvang wat kleiner. In Baak komen bijvoorbeeld minder foodtrucks te staan. Dat zullen er een stuk of tien zijn. Wat de muziek betreft ligt de focus op singer/songwriters.