Brasserie Keuken van Hackfort weg uit Vorden

Vorden - Brasserie Keuken van Hackfort is niet meer. Horeca-ondernemer Eric van Veluwen en zijn personeel vertrokken in de laatste week van december uit het koetshuis bij het Vordense kasteel Hackfort.

Enkele huurcontracten van appartementen in het kasteel liepen in de zomer van 2016 af, reden voor eigenaar Natuurmonumenten om opnieuw te kijken naar de bestemming. Natuurmonumenten koos er voor om de invulling van het horecagedeelte in het kasteel samen met het koetshuis te vergunnen via een open inschrijving tot 15 september. Ook Van Veluwen schreef daarvoor in, naar nu blijkt tevergeefs.

Natuurmonumenten is momenteel in onderhandeling met een mogelijke uitbater op Hackfort, maar wil daar inhoudelijk nog niet al te diep op ingaan. Woordvoerster Marlous van 't Pad Bosch: "De onderhandelingen zijn nog gaande. We kunnen daarom nog niet in detail treden."