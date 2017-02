Condoleanceregister geopend voor Koos Paauw

BRUMMEN - De gemeente Brummen opent een condoleanceregister voor de overleden wethouder Koos Paauw. Op maandag en dinsdag kan het register worden getekend in de hal van het Brummense gemeentehuis. Ook op twee andere locaties in de gemeente bestaan mogelijkheden om een register te tekenen.

Paauw (CDA) overleed woensdag onverwachts in Gelre ziekenhuis Zutphen. Hij was eerder in de week opgenomen vanwege aanhoudende gezondheidsklachten. De wethouder is 62 jaar geworden en laat kinderen en kleinkinderen na. Dinsdag vindt de uitvaart plaats, volgens een woordvoerder van de gemeente Brummen grotendeels in besloten kring.

Taken

De portefeuille van Paauw, die als wethouder onder meer verantwoordelijk was voor de decentralisaties in het sociale domein en financiën, is tijdelijk verdeeld onder de overige leden van het Brummense college van burgemeester en wethouders. Die verdeling was volgens de gemeentewoordvoerder al gemaakt toen Paauw zich had ziek gemeld. "Volgende week wordt gekeken wie welke taken voor de komende tijd waarneemt."

Condoleanceregisters

Het condoleanceregister kan getekend worden tussen 9 en 17 uur in het gemeentehuis. Verder liggen er registers op dezelfde dagen in Plein Vijf in Brummen en in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek. Paauw was sinds april 2014 wethouder in de gemeente Brummen. Daarvoor was de CDA'er acht jaar lang actief als gemeenteraadslid.