Geluidsschermen Brummen laten op zich wachten

BRUMMEN - Het duurt nog zeker drie jaar voordat er geluidsschermen staan langs het spoor in Brummen.

Het geluid van passerende treinen overschrijdt nu de normen in de kern Brummen. Zoals eerder door de Stentor gemeld zoekt ProRail, beheerder van het spoornetwerk in Nederland, naar oplossingen. ProRail berekent nu of geluidsschermen de beste optie zijn. Als dat het geval is wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Daarna wordt het effect opnieuw berekend. Daar heeft de spoorbeheerder wel even de tijd voor, want pas in 2018 maakt het ministerie van infrastructuur en milieu duidelijk welke prioriteit de spoorlijn Zutphen-Arnhem heeft op dit gebied.

Dan is opnieuw ProRail aan zet; die organisatie stelt de plannen definitief op en besteedt het werk aan. Bij al die stappen kunnen dan bezwaren nog voor vertraging zorgen. Om die reden zal op zijn vroegst in 2020 gestart kunnen worden met het neerzetten van schermen - of het nemen van andere maatregelen.