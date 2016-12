Stefan Groothuis gaat 'oerrund' hard

EMPE/VOORST - Het was Zwarte Cross-organisator Gijs Jolink die Stefan Groothuis enthousiast maakte voor het Oerrund Hard-project. Met zijn vader heeft hij eerst vier 'afstammelingen' van het al in de 17e eeuw uitgestorven oerrund vanuit Duitsland naar Empe laten overkomen. Deze drie drachtige koeien en een stierkalf lopen buiten.

Inmiddels staat er een uit Limburg afkomstig vaarskalf op stal en in februari komt ook de drachtige moeder naar Empe. De koeien die hier nu grazen, kalven rond maart af.

Stefan Groothuis spreekt van een experiment. Hij hoopt dat er op termijn enkele tientallen 'oerrunderen' in Empe grazen en dat de verkoop van stieren voor vleesproducten geld gaat opleveren. De voormalig Olympisch schaatskampioen vindt de stoere beesten heel goed passen bij de uitstraling die hij nastreeft met Bokito Works, zijn bedrijf in 'sport, voeding en geest'. Bootcamp-achtige trainingen in de natuur zijn hier een onderdeel van. ,,De runderen die wij hier nu hebben rondlopen, staan een stuk dichter bij de natuur dan de gemiddelde melkkoe. Dat spreekt me erg aan.''

Volgens de in Voorst wonende Groothuis hoeven passanten in Empe niet te proberen de imposante runderen te aaien. De dieren kiezen het hazenpad zodra iemand ook maar enigszins in de buurt komt.

De man achter het Oerrund Hard-project is Henri Kerkdijk-Otten uit Nijmegen. Kijk voor meer informatie op de facebook