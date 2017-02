Column Renate Wennemars | Verkering

Als hij maar zou blijven wie hij was. Dat had ze hem gevraagd. Op het hart gedrukt. Of hij wilde blijven wie hij was. Ook zonder haar. En toen ging ze. Vijfenvijftig jaar huwelijk, twee dochters. Ze verloor de strijd. Maar ze hadden alles tegen elkaar gezegd, vertelde hij.

Ze hadden het goed gehad samen. Ups en downs, zoals bij iedereen. Leuke dingen gedaan. Hun dochters hadden ze als twee sterke vrouwen de wereld in geholpen. Het afscheid was moeilijk geweest, maar ook goed.

Hij was naar Lourdes gegaan, met zo’n groepsreis. Een vrouw had hem aangesproken. Bleek dat ze weduwe was van een oude vriend van hem. Ook alleen dus. Gedeelde smart. Haar zoon had nog bij zijn dochter in de klas gezeten. Ik vroeg hem of hij verliefd was geworden, net als vroeger. Met vlinders. Hij dacht er even over na. Nee, zei hij, genegenheid. Dat was het goede woord.

Ze hebben het leuk samen. Drinken een kopje koffie, gaan een eindje rijden. Elke donderdag gaat hij bij haar eten, voordat hij gaat zingen in het koor.

Vierentachtig is hij nu en hij heeft weer verkering. We lachen er een beetje om. Hij is blij dat zijn dochters het leuk vinden voor hem. Hem steunen.

Ik vraag hem of hij zich wel eens schuldig voelt. Richting zijn vrouw. Want ik kan het me zo voorstellen. Even is hij van zijn stuk. Ik voel een steek van schuld. Waarom moet ik zoiets nou weer vragen?! Ik zie een paar tranen komen.

Maar voordat ik medelijden krijg, realiseer ik me dat het geen tranen zijn die om medelijden vragen. Het zijn tranen die er horen te zijn. Tranen om dingen die zijn geweest. Ik leg even een hand op zijn been. Ik begrijp het wel.

Schitterend eigenlijk. Wat zou het jammer zijn geweest als hij dat niet meer had kunnen delen. Nu genieten ze samen en van elkaar. Natuurlijk hoeft hij zich niet schuldig te voelen. Ze zou trots zijn geweest. Hij is gebleven wie hij is. Deze man, met al zijn humor en zijn charme.