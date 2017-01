Aan de grond genageld bij betrappen inbrekers in Lemelerveld

Als aan de grond genageld stond het echtpaar in de hal. Op amper een meter afstand vluchtte het trio indringers via de huiskamer naar de achterdeur. Kort daarna bleek dat de inbrekers waren gestoord in de echtelijke slaapkamer, vermoedelijk waren ze op zoek naar kostbaarheden. Er wordt niets vermist.

Vluchtweg

Het trio inbrekers was door een ruit te forceren aan de achterzijde van de vrijstaande woning binnengekomen. Ze hielden duidelijk rekening met een moment van betrappen. De vluchtweg naar de achterzijde bleek met een paar foefjes vrij gehouden. Onder andere een tussendeur werd met een voorwerp wijd open gehouden.

Jongste dochter Jolien (21) geeft eerlijk toe dat ze slecht geslapen heet. Voortdurend spookt door haar hoofd dat het traumatische moment van haar ouders ook heel anders had kunnen uitpakken.

Bivakmuts

Jolien was zaterdagavond rond half elf ‘s avonds degene die haar ouders op de oprit aan de Parallelweg afzette. Zij ging meteen door naar haar vriend. Je ziet het tafereel voor je. Vader en moeder zwaaien dochterlief uit, steken de sleutel in het slot van de voordeur na een gezellige avond met een borrel. Op het moment dat de deur achter hen dichtsloeg kreeg het echtpaar de schrik van hun leven. Een met een bivakmuts gemaskerde inbreker stoof hen via de trap tegemoet.

Achtervolging

Jolien: ,,Hij schreeuwde Politie! Politie! Politie! Mijn vader is 62 maar zeker niet bang uitgevallen, je schrikt natuurlijk heel erg in je eigen huis. Mijn ouders hadden niet eens de tijd om het licht in de gang aan te doen. Mijn vader is ze nog tevergeefs via de woonkamer en de bijkeuken achterna gegaan. Later bleek dat ze een slabbetje van ons neefje onder de tussendeur hadden gestopt, om te voorkomen dat ze niet snel konden vluchten. Via de achtertuin zijn ze er vandoor gegaan. Hun auto stond verderop. Mijn ouders zijn er redelijk nuchter onder. Mijn vader maakte nog de grap dat er bij ons niks te halen valt, behalve een hypotheek. Het meest vervelende is het gevoel dat je aan zoiets overhoudt, ze hebben aan je spullen gezeten, in je huis gelopen.’’