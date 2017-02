Bewoners Vechtdal richten een burgercomité op tegen hinder Lelystad airport

HOONHORST - Ze hebben groeiende zorgen over de herrie en (milieu)vervuiling door steeds meer grote overkomende passagiersvliegtuigen van en naar het straks sterk uitgebreide vliegveld Lelystad. Om die zorgen zo krachtig mogelijk onder de aandacht te brengen, hebben bewoners van het Vechtdal gisteravond een burgercomité in het leven geroepen.

Protestacties

Een twintigtal ‘zeer verontruste’ inwoners van Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld en HessumRechteren kwamen voor de formele oprichting en een eerste ‘brainstorm’ over mogelijke (protest)acties op uitnodiging van de vier Plaatselijke Belangen naar zaal Kappers in Hoonhorst. ,,Eind vorig jaar zijn verschillende gemeentebesturen in deze regio zich gaan realiseren dat we over een paar jaar heel veel grote vliegtuigen relatief laag over ons heen krijgen, door de vele verhalen hierover in de media druppelt die ongerustheid dan al snel door naar de mensen in de straat. Afgelopen tijd hebben we hier in het Vechtdal genoeg gehoord of gelezen om te weten dat we het er niet bij moeten laten zitten.

Aan de wachtruimtes knutselen

Kijk, dat Lelystad Airport een grote luchthaven wordt is een gelopen koers, maar waar en - het allerbelangrijkste - hoe vaak en hoe hoog of laag die toestellen over onze hoofden vliegen ligt nog niet vast, zo is ons verzekerd. Aan hoogtes, routes en zogeheten wachtruimtes in de lucht om vliegtuigen zonodig nog wat rondjes te laten cirkelen voordat ze mogen landen, valt nog te knutselen. En die kans moeten we niet laten lopen”, aldus Eline Elshof van Plaatselijk Belang Hoonhorst gisteravond.

Organiseren

Welke acties op touw worden gezet, staat nog niet vast. Elshof: ,,Pas onlangs zijn we met een grote groep mensen uit Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld en Hessum voor het eerst bij elkaar geweest om ons bij te laten praten over wat ons te wachten staat. Toen is besloten ons in ieder geval te organiseren. Of we nu spandoeken gaan ophangen, flyers uitdelen of naar het Binnenhof optrekken kan ik je nog niet vertellen. Reken er wel op dat het Vechtdal in deze kwestie nog flink aan de bel gaat trekken.”