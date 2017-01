Video| Omstanders redden bestuurder uit gecrashte Audi

DALFSEN - De Heinoseweg was vanmorgen het toneel van een autobrand. De weg was door de brand enige tijd afgesloten

De automobilist ramde tegen 07:30uur een boom. Vervolgens vatte de auto vlam. De bestuurder is door alerte omstanders uit de auto gehaald. De Audi A3 ging volledig in vlammen op.



Wat de oorzaak is van de botsing tegen de niet bekend.



De weg was door de brand volledig afgesloten en het verkeer tussen Dalfsen en Heino moest hierdoor omrijden.