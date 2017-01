Dalfsense activiste opnieuw bedreigd

DALFSEN - De Dalfsense Ria Mutter, de dieren- en milieuactiviste die sinds haar protest als lid van de Partij voor de Dieren tegen de komst van een mestvergister in haar woonplaats in 2015, regelmatig anonieme dreigbrieven ontving, wordt nog steeds niet met rust gelaten. Zondag meldde ze dat afgelopen dinsdag de zevende schriftelijke bedreiging door de brievenbus van de familie gleed, nadat ze twee weken geleden in een emotionele noodkreet op sociale media lieten weten 'helemaal klaar' te zijn met de aanvallen.

Een aantal dreigbrieven plaatste ze toen ook op Facebook om iedereen te laten weten wat haar en haar man wordt aangedaan. "Ik kreeg bijvoorbeeld te horen dat ze onze hond willen vergiftigen en dat ze ons bij een volgend protest 'bij Scheveningen' de grens zouden overzetten of opsluiten in de dierentuin. Nee, geen idee uit welke hoek dit allemaal komt. Natuurlijk hebben we vermoedens. Ik doe steeds aangifte bij de politie en die zit er naar eigen zeggen bovenop," laat Ria Mutter zondagmiddag weten na het ontvangen van de zevende dreigbrief.

Ansichtkaart

Mutter: "Nou ja, dit keer was het een ansichtkaart. Notabene van de organisatie Dieren in Nood. 'Laat de boeren met rust!' stond er dit keer op. En kregen we afgelopen twee jaar om de paar maanden zo'n boodschap op papier, nu was het na een paar weken alweer raak. Ik ben bang dat alle publiciteit in de lokale en regionale media over het lastigvallen van veertien dagen geleden de schuldigen alleen maar heeft uitgedaagd om ons niet met rust te laten."

Recherche

De politie werd direct gebeld toen Mutter de ansichtkaart op de deurmat vond en 'die waren er binnen vijf minuten'. "Net als de vorige zes lelijke brieven is de kaart nu ook bij de recherche," aldus Mutter. Burgemeester Han Noten van Dalfsen liet in een reactie nog eens weten dat de dreigementen aan het adres van de familie Mutter echt moeten stoppen. "Vreselijk, dan ben je ziek," vindt Noten. "Hij heeft laten weten komende week bij ons op bezoek te komen. Dat is mooi, genoeg gespreksstof dunkt me," besluit Mutter.